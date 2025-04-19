العالم اليوم - عراقجي يعلق على مفاوضات روما.. ويعلن موعد الجولة القادمة

انتم الان تتابعون خبر عراقجي يعلق على مفاوضات روما.. ويعلن موعد الجولة القادمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 05:23 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن المحادثات النووية الإيرانية الأميركية غير المباشرة، كانت بناءة، معلنا موعد الجولة القادمة.

وأوضح عراقجي عقب انتهاء المفاوضات التي عقدت في روما أن " المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة كانت بناءة ونتطلع إلى المستقبل".

وتابع: "الجولة المقبلة من المحادثات النووية ستعقد السبت المقبل".