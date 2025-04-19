سلطنة عمان تتضامن مع الأردن فـي مواجهة التهديدات الأمنية

مسقط ـ العُمانية: تابعت سلطنة عُمان ما صدر عن السُلطات بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضبط مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى والتخريب.
وأعربت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها لكل عمل يستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول وسيادتها، مؤكّدة تضامنها المتين مع المملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وشعبًا.
وأشادت سلطنة عُمان بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية الأردنية، وجهودها في التصدي لكل ما من شأنه إثارة القلاقل وتهديد حياة المواطنين الآمنين وسلامتهم.
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