مع تواصل حرب الإبادة الجماعية .. مخطط إسرائيلي لتقسيم غزة

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني وسط مخطط لتقسيم غزة.

وكثف جيش الاحتلال من غاراته على رفح جنوب القطاع وعلى مدينة غزة التي يجتاح أحياءها الشرقية. وارتقى ستة شهداء وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة . كما استشهد ثلاثة من عائلة ريان جراء قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، واستهداف شقة سكنية قرب مفترق السرايا بمدينة غزة اسفر عن استشهاد امرأة مسنة وزوجها من عائلة الرملاوي وعدد من الإصابات. وارتقى شهيد من عائلة المحتسب بقصف من مسيرة إسرائيلية بالقرب من شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة. وارتقى ثلاثة إضافة إلى سقوط عدد من المصابين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال اصدر أوامر إخلاء لمدرستي نزوح بجباليا. واستشهدت طفلة مع وقوع اصابتين من استهداف منزل «الرملاوي» حيث طال خيمة مقامة على سطح المنزل قرب المشفى الميداني الأردني بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي رفح تواصلت عمليات نسف المربعات السكنية .وقصف الطيران الحربي مربعا سكنيا كاملا لعائلة قشطة وشلوف بحزام ناري في خربة العدس شمال مدينة رفح.

يأتي ذلك فيما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الأخيرين من عدوانه في منطقتي التفاح والشجاعية في طريقه ربما الى مدينة غزة.

وقال موقع واللا الإسرائيلي «إذا استمر هذا الاتجاه في الأسابيع المقبلة، فيمكن تقدير أنه بمناورة بطيئة في نطاق 3-4 كيلومترات، سوف يتمكن الجيش من عبور مدينة غزة. ومن شأن هذه العملية أن تؤدي إلى تقسيم المدينة إلى قسمين من خلال السيطرة على شارع عمر المختار. وتواصل قوات الاحتلال تدمير رفح في الجنوب، من خلال توسيع السيطرة على محور موراج، وتسيطر جزئياً على محور نتساريم، وتنفذ مناورة بطيئة تتضمن تدميراً هندسياً في بيت حانون، وبيت لاهيا، والتفاح، والشجاعية، وغيرها.

وبحسب توجيهات المستوى السياسي، في اسرائيل فإنه في المناطق التي وصل إليها جيش الاحتلال، يجري التخطيط للبقاء وليس الخروج من تلك المناطق بحسب التقرير الاسرائيلي. وتقترب نسبة سيطرة جيش الاحتلال في المنطقة الآن من 40% من المساحة الإجمالية للقطاع. وفي المناطق المتبقية، ينفذ جيش الاحتلال غارات جوية وعمليات برية دقيقة. من ناحية أخرى كشفت تقارير التشريح التي أجريت على جثث 14 من عمال الإغاثة الخمسة عشر الذين استشهدوا في قطاع غزة في 23 مارس أن معظمهم أصيبوا بطلقات نارية متعددة. وفي حين لم ينشر جيش الاحتلال بعد نتائج التحقيق، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نتائج تشريح جثث 14 من الشهداء الخمسة عشر أظهرت أن معظمهم أصيبوا بطلقات نارية في الرأس أو الصدر. وذكرت الصحيفة أن عمليات التشريح أجريت في وقت سابق من هذا الشهر من قبل رئيس وحدة الطب الشرعي في غزة.

وفي الضفة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في قباطية جنين.