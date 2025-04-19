«ترويع نفسي وجسدي»للطبيب حسام أبو صفية فـي سجون إسرائيل

القدس المحتلة ـ ا.ف.ب: يقول الطبيب حسام أبو صفية الأسير لدى الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتعرّض لترويع جسدي ونفسي، في «ظروف غير إنسانية»، وفق رواية محاميته ، متحدثة عن «رحلة عذاب» مدير مستشفى كمال عدوان في غزة.
وأصبح أبو صفية البالغ من العمر 52 عاما معروفا على نطاق واسع منذ بدء العدوان في محيط المستشفى الواقع في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، إذ كان يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي متحدثا عن معاناة المرضى والجرحى والنازحين داخل المستشفى ورافضا الإنذارات الإسرائيلية المتكررة بإخلائه.
في 27 ديسمبر، اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى وأجبرت نزلاءه على إخلائه واعتقلت العشرات من العاملين في القطاع الطبي داخله، ومن بينهم أبو صفية.
تقول المحامية غيد قاسم التي زارت أبو صفية في سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة في 19 مارس، إنه «يعاني كثيرا في الأسر ومُنهك بشدة نتيجة للتعذيب والتنكيل وتعرضه لضغوطات وإهانات ليعترف بأفعال لم يرتكبها».
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