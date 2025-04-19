نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بالفيديو: القسام تلعب على أوتار العاطفة.. أسير ينهار بالبكاء ويناشد والدته أمام الكاميرا "اضغطي لأجل حياتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بثت كتائب القسام، اليوم السبت، مقطعا مصورا بعنوان "الوقت ينفد" ظهر فيه أسير إسرائيلي يطالب الإسرائيليين بمواصلة الضغط من أجل الإفراج عنه والمحتجزين الآخرين.

رسالة أسير إسرائيلي لنتنياهو وحكومته

وقال الأسير إنه يجب الاستمرار في توقيع العرائض في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.

كما قال إنه يجب التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسؤاله عن وعده بشأن الإفراج عن الأسرى في غزة.

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الكتائب تمكنت من انتشال شهيد كان مكلفًا بتأمين الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان الكسندر، منوهًا أن مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين لا زال مجهولًا.

فيديو كتائب القسام

الفيديو الذي بلغت مدته 21 ثانية، حمل رسالة صوتية من أسير إسرائيلي موجهة إلى والدته قال فيها "والدتي العزيزة، بالتأكيد أنتِ تحاربين من أجلي كما عهدتك".

ولم تظهر "القسام" في الفيديو صورة هذا الأسير، كما لم تكشف عن اسمه أو أي تفاصيل متعلقة به.

وختمت الفيديو بصورة لساعة رملية، كتبت أسفلها باللغات العربية والإنجليزية والعبرية "الوقت ينفد".

تحذير من مماطلة الاحتلال الإسرائيلي

ولطالما حذرت كتائب "القسام" من المماطلة الإسرائيلية في استئناف اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وما تحمله من مخاطر على حياة الأسرى جراء تعمد إسرائيل قصف المواقع التي يتواجدون بها، وفق بيانات سابقة للكتائب.

وأضاف في تدوينات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت: «نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.. لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو».

ونوه أن «الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين؛ بهدف التحريض على المقاومة، والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه، والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم».

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحركة فقدان الاتصال مع المجموعة المحتجزة للجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان الكسندر، بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم في قطاع غزة.

وكان ألكسندر جنديا في وحدة مشاة نخبوية على الحدود مع غزة عندما احتجزته حماس خلال عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023.

وولد الجندي الذي بلغ 21 عاما أثناء أسره، في تل أبيب ونشأ في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وعاد إلى إسرائيل بعد المدرسة الثانوية للانضمام إلى الجيش.