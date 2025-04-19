نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو عبيدة يتحدث عن مصير الأسير الإسرائيلي الأمريكي ألكسندر عيدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب "القسام"، عن انتشال جثمان أحد المقاتلين الذين كانوا مكلفين بتأمين الأسير الإسرائيلي الأمريكي ألكسندر عيدان.

وأكد أبو عبيدة اليوم السبت، ضمن سلسلة تغريدات على قناته في "تلغرام": أن مصير الأسير ألكسندر وبقية المجاهدين الآسرين لا يزال مجهولا".

وقال: نحاول حماية جميع الأسرى، والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان، لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو.

وأشار إلى أن "الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين، بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم".

والسبت الماضي، بثت كتائب "القسام" رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي الأمريكي ألكسندر عيدان، انتقد فيها بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بـ "الدكتاتور".

وفي رسالته، عاتب ألكسندر عيدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال في التسجيل: "نحن نعتقد حقا أننا سنعود إلى بيوتنا أمواتا، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل"، مضيفا أن حكومة نتنياهو تخلت عن الأسرى وعرقلت تنفيذ صفقة تبادل وافقت عليها حركة حماس.

واتهم عيدان القيادة الإسرائيلية بـ "تضييع الفرص"، مشيرا إلى أن الصفقة التي أحبطتها إسرائيل كانت ستشمل الإفراج عنه.