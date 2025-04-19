دعم دولي لمصر.. أردوغان يطالب بتبني خطة إعادة إعمار غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 04:32 مساءً - تقف القضية الفلسطينية عند منعطف خطير، حيث تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد يهدد وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، بينما تتخذ مصر موقف حازم لدعم الحقوق الفلسطينية منذ اللحظة الأولى للأزمة.

أثنى الرئيس التركي على المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة معرباً عن أمله في دعم دولي لها.

وفي السياق ذاته، أكد مجلس النواب المصري رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف النيل من أمن مصر القومي أو زعزعة استقرار المنطقة.

يطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع لحماية الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ومواجهة أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.