لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. مودي في زيارة رسمية إلى السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 04:32 مساءً - يعتزم ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، لقيام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 22 و23 أبريل الحالي حيث تستغرق وقت مدته يومين، وذلك من أجل دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

وتأتي الزيارة على هامش تعزيز التعاون التجاري وايضا الاستثماري، حيث سيناقش الجانبان سبل تطوير التبادل التجاري وكذلك جذب الاستثمارات، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين الهند والسعودية.

حيث تعد السعودية عبارة عن شريكا محوريًا للهند في مجال الطاقة، وتأمل دائما الدولتان إلى توسيع هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

كما ستتطرق المحادثات إلى إحياء هذا المشروع الحيوي، الذي يُتوقع أن يكون له تأثير اقتصادي واستراتيجي كبير.

كما من المرتقب توسيع الشراكة في المجالات العسكرية والدفاعية، بما يواكب التحديات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس يشهد تغيرات إقليمية ودولية متسارعة، ما يعكس أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي في مختلف الملفات.