الأونروا: غزة تختنق.. 2.1 مليون إنسان محاصرون دون غذاء أو دواء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 04:32 مساءً - أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) صرخة استغاثة جديدة، معبرة عن قلقها العميق إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، منذ ما يقرب من سبعة أسابيع متواصلة.

وفي بيان صادر اليوم السبت، أكدت الأونروا أن أكثر من 2.1 مليون شخص يعيشون تحت الحصار، وسط أوضاع إنسانية كارثية، في ظل انقطاع الإمدادات الحيوية من غذاء ودواء ووقود وحتى لقاحات الأطفال، بينما تتكدس الشحنات على أبواب المعابر المغلقة.

ووصفت الوكالة الوضع في القطاع بأنه "قصف وتجويع في آن واحد"، مشددة على أن هذه الممارسات لا يمكن أن تستمر، وأن على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل.

الأونروا طالبت بإعادة فتح المعابر بشكل فوري، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، مؤكدة أن "الحياة لا يمكن أن تستمر تحت هذا الحصار، وأن وقف إطلاق النار ليس فقط ضرورة، بل هو واجب أخلاقي وإنساني".