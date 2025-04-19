نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - المقاومة تربك الاحتلال: جندي قتيل و5 جرحى في حادث أمني خطير بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر عبرية عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة في حادث أمني خطير وقع داخل قطاع غزة، دون الكشف تفاصيل العملية أو طبيعتها، وسط تعتيم إعلامي من جيش الاحتلال. وتشير التقارير إلى أن العملية نُفذت بشكل مباغت، ما أثار حالة من الارتباك داخل المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، في وقت تتصاعد فيه عمليات المقاومة الفلسطينية ضد القوات المتوغلة في القطاع.

في ظل القصف المتواصل والظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها قطاع غزة، أكدت حركة حماس في بيان عاجل اليوم السبت أنها تبذل جهودًا كبيرة لحماية الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، رغم التصعيد العسكري المكثف و"همجية العدوان" الذي يستهدف المدنيين والمنشآت دون تمييز. وشددت الحركة على التزامها بالقيم الإنسانية في التعامل مع الأسرى، رغم المخاطر التي تحيط بالجميع.

وأفادت حماس أنه تم انتشال جثمان أحد عناصرها والذي كان مكلفًا بتأمين الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مشيرة إلى أن مصير الأخير لا يزال مجهولًا حتى اللحظة. وأوضحت أن العدوان المستمر يعقّد من جهود الحماية ويعرض حياة الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر، وسط تدهور شديد في الوضع الأمني والإنساني في القطاع.



