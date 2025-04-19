نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعلن استشهاد عنصر مسؤول عن حماية عيدان ألكسندر وتؤكد استمرار فقدانه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، عن انتشال جثمان شهيد كان مكلفًا بتأمين الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مؤكدة أن مصير الأخير لا يزال مجهولًا حتى اللحظة. جاء ذلك في بيان نقله تلفزيون "القاهرة الإخبارية" ضمن تغطية عاجلة لتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكدت حماس أنها تبذل كل ما في وسعها لحماية المحتجزين الإسرائيليين والحفاظ على حياتهم، رغم ما وصفته بـ "العدوان الهمجي" الذي تتعرض له غزة، والذي يعرّض حياة الجميع للخطر ويصعّب من عمليات التأمين والحماية.



