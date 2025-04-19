أبو الغيط يشارك في إفتتاح اعمال الدورة ٥١ لمؤتمر العمل العربي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٥ فى افتتاح اعمال الدورة ٥١ لمؤتمر العمل العربي والتى انطلقت أعمالها اليوم ١٩ أبريل وحتي يوم ٢٦ أبريل بالقاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمنظمات العربية والدولية. حيث تحظي دورة المؤتمر هذا العام باهتمام خاص نظرا لتزامنها مع الذكرى الستين لتأسيس منظمة العمل العربية والذكرى الثمانين لإنشاء جامعة الدول العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم السيد الامين العام، بأن السيد احمد ابو الغيط قد أشار إلى رمزية توقيت انعقاد دورة مؤتمر العمل العربي هذا العام التى تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيسها والذكرى الثمانين لإنشاء جامعة الدول العربية، معربا عن الثقة فى قدرة الجامعة العربية ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك المنبثقة والعاملة تحت مظلة الجامعة العربية، وفى مقدمتها منظمة العمل العربية، على تجاوز الظروف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التى تمر بها المنطقة العربية.

أضاف رشدي ان السيد الأمين العام قد أكد على أهمية تضافر الجهود وتعزيز آليات التعاون والتكامل بين الدول العربية، خاصة وان قضايا التشغيل وتحسين وتطوير بيئة العمل أصبحت من أولويات السياسات العامة للدول فى إطار الوصول إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. منوها إلى محورية دور منظمة العمل العربية لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها منصة هامة رفيعة المستوي لتعزيز التعاون والحوار فيما بين أطراف العملية الإنتاجية: العمال وأصحاب العمل والحكومات، بهدف توحيد الرؤي وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.