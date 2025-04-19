العالم اليوم - قتلى وجرحى بحادث سير مروع في صعيد مصر

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى بحادث سير مروع في صعيد مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 03:24 مساءً - لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 27 آخرون، السبت، فى حادث تصادم سيارتين في محافظة المنيا بصعيد مصر جنوب القاهرة.

وتلقت مديرية أمن المنيا بلاغا بالحادث وتبين تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي. ووفق البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي. وقال موقع "المصري اليوم" إن النيابة العامة كلفت فريقا فنيا لفحص المركبتين وموقع الحادث والتعرف على أسباب وقوعه. ونقل موقع "مصراوي" عن محافظ المنيا عماد كدواني قوله إنه وجه بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابين. وشدد كدواني على أن الدولة لن تتهاون في المعاقبة الجنائية بحالة ضبط سيارة ربع نقل تستخدم في غير ما هي مخصصة من أجله وهو نقل البضائع.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قتلى وجرحى بحادث سير مروع في صعيد مصر .. في رعاية الله وحفظة