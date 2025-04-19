العالم اليوم - السيسي: مصر تدعم الأردن في مواجهة كافة أشكال الإرهاب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 03:24 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، تضامن بلاده الكامل مع الأردن ودعمها المطلق في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الأردن .

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي .

وصرّح المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك بأن الرئيس المصري أكد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب نحو حياة منة ومستقرة.

وأعرب الملك الأردني عن تقديره لهذا الدعم، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

كما أوضح المتحدث أن الجانبين بحثا الأوضاع الراهنة في فلسطين، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وناقش الطرفان التطورات في الضفة الغربية، وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس المصري والعاهل الأردني استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، وناقشا فاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.