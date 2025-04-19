العالم اليوم - حدث فلكي لا يفوّت.. السماء ترسم وجها مبتسما في هذا الموعد

انتم الان تتابعون خبر حدث فلكي لا يفوّت.. السماء ترسم وجها مبتسما في هذا الموعد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 02:22 مساءً - تشهد السماء في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة 25 أبريل ظاهرة فلكية نادرة تُعرف باسم "الاقتران الثلاثي"، حيث تظهر كوكبا الزهرة وزحل إلى جانب الهلال في تشكيل يُشبه الوجه المبتسم، وفقا لتوقعات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وتوضح ناسا أن الزهرة وزحل من الكواكب الساطعة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا أن استخدام تلسكوب بسيط أو منظار مخصص للرصد الفلكي سيوفر تجربة مشاهدة أكثر تفصيلًا، خاصة للهلال الذي يُكمل "الابتسامة السماوية".

وقد يكون كوكب عطارد مرئيا أيضا أسفل هذا الثلاثي المتلألئ، بشرط توفر رؤية واضحة تمامً نحو الأفق.

لكن نظرا لوقوعه في مستوى منخفض جدا من السماء، قد لا يتمكن الجميع من رؤيته.

وسيكون بإمكان الناس في مختلف أنحاء العالم مشاهدة هذا التشكيل الفلكي شريطة توفر ظروف مشاهدة جيدة.