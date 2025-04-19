نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل سوريا.. هل تفتح اللقاءات الدولية صفحة جديدة من التعافي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد يحمل دلالات سياسية مهمة، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بعضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز داخل قصر الشعب بدمشق، في خطوة تشير إلى محاولات جدية لإعادة ترميم العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي. هذا اللقاء يأتي ضمن تحركات دبلوماسية متصاعدة تشهدها الساحة السورية، ما يعكس اهتمامًا دوليًا متجددًا بمستقبل البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة السياسية.

العديد من المراقبين يرون أن مستقبل سوريا مرهون بهذه التحركات، التي قد تسهم في تخفيف العقوبات، واستقطاب استثمارات، وإطلاق عملية سياسية شاملة. كما يُتوقع أن يشكل اللقاء بوابة جديدة لحوارات دولية تضع على الطاولة ملفات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، في ظل ظروف إقليمية متغيرة وتقاطعات جديدة للمصالح الدولية في المنطقة.