عاجل:- الخارجية الفلسطينية تحذر من تحريضات لتفجير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم

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أحمد جودة - القاهرة - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، اليوم السبت، من خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لمنظمات استعمارية، بشأن تفجير المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها تعد هذه الدعوات تحريضا ممنهجا يهدف إلى تصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن اليمين الإسرائيلي الحاكم أصبح لديه شعور بقدرته على تنفيذ مخططاته التهويدية التوسعية والعنصرية، وذلك في ظل ردود فعل دولية باهتة تجاه جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة.

تحذيرات من تصعيد العدوان على المقدسات

وأضافت الوزارة أن هذه التحريضات تأتي في وقت حساس يشهد فيه القدس تسارعًا في محاولات التهويد، وزيادة في الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وحذرت من أن هذه الدعوات تهدف إلى إشعال فتيل الحرب الدينية في المنطقة، وتقويض الاستقرار الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعوة للتحرك الدولي الفوري

وفي هذا السياق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة، بالتحرك بشكل جاد وفوري لمواجهة هذا التحريض الخطير.

كما دعت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لمنع تنفيذ هذه المخططات الإسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة وأمن شعوبها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إجبار الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بـ إرادة السلام الدولية والشرعية الدولية، وإلزامها بالانصياع إلى قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف الإبادة التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الحاجة إلى حماية المقدسات والشعب الفلسطيني

كما شددت الوزارة على ضرورة توفير آليات قانونية دولية فعّالة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى، من محاولات التدمير والتدنيس من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت أن التصعيد الإسرائيلي ضد المقدسات يعكس عدم اكتراث إسرائيل بتبعات انتهاكاتها للقانون الدولي، والقوانين الإنسانية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الدول الفاعلة في الساحة الدولية.