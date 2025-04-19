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العالم اليوم - منتخب الإمارات يختار الروماني كوزمين مدربا جديدا

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العالم اليوم - منتخب الإمارات يختار الروماني كوزمين مدربا جديدا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 01:25 مساءً - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، السبت، التعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو لتدريب المنتخب الوطني الأول لمدة عامين.

وتنتظر المنتخب الإماراتي مواجهتان حاسمتان في تصفيات كأس العالم 2026، إذ يلتقي كلا من منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات برصيد 13 نقطة، خلف منتخب أوزبكستان 17 نقطة، ومنتخب إيران المتصدر 20 نقطة.

وسبق للمدرب كوزمين، أن قاد العديد من الأندية الإماراتية وآخرها الشارقة، الذي تأهل معه إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وكذلك كلا من العين وشباب ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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