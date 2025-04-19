9 مبادئ إيرانية لتوجيه المفاوضات مع الولايات المتحدة في روما

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 12:31 مساءً - يتوجه المفاوضون الإيرانيون إلى العاصمة الإيطالية روما مزودين بصلاحيات واسعة، بهدف إجراء محادثات بناءة مع الجانب الأمريكي والعمل على صياغة اتفاقية شاملة.

تتمحور المفاوضات الإيرانية حول تسعة مبادئ رئيسية تتناول الجدية في الحوار وتقديم الضمانات وإنهاء العقوبات وتجنب اللجوء إلى التهديدات إلى جانب العمل على تسهيل الاستثمارات ومواجهة الأطراف التي تثير الفوضى.

تسعى إيران من خلال هذه المباحثات إلى إبرام اتفاقية متوازنة بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستسلام، حيث تركز على إيجاد حلول عادلة ومتكافئة تلبي احتياجات جميع الأطراف.