العالم اليوم - سوريا.. الأمن يعتقل "مجموعات تخريبية" في دمشق

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. الأمن يعتقل "مجموعات تخريبية" في دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 11:22 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، بإلقاء القبض على مجموعات وصفتها بـ"التخريبية" في حي القدم بالعاصمة السورية دمشق.

ونقلت "سانا" عن مدير مديرية أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ قوله: "أثناء حملة أمنية لإدارة الأمن العام في حي القدم، لوحظ وجود مجموعات تقوم بأعمال تخريب واعتداء على ممتلكات الأهالي".

وأضاف الدباغ: "على الفور تم التعامل معهم عبر محاولة توقيفهم، لتبادر هذه المجموعات باستهداف مجموعات الأمن العام وتقع عدة إصابات بصفوفنا".

وتابع: "بعد استقدام تعزيزات أمنية للمنطقة، تمكنا من حصار هذه المجموعات الخارجة عن القانون في إحدى الحارات الشعبية بحي القدم، وبعد اشتباك دام لفترة وجيزة، تم اعتقال جميع أفراد المجموعات ومصادرة أسلحتهم وآلياتهم، وسيتم تحويلهم للقضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل".

وكان الأمن السوري، قد أعلن أواخر الشهر الماضي، العثور على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر بحوزة عناصر من فلول النظام السابق في أحياء دمشق القديمة.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إن مديرية أمن دمشق أطلقت حملة أمنية في أحياء دمشق القديمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.

وأضافت أنه خلال هذه الحملة "تمكنت من إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة لفلول النظام البائد وعُثر بحوزتهم على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية".