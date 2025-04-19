العالم اليوم - بكلمة دلالتها "الملل".. أورتاغوس ترد على نعيم قاسم

انتم الان تتابعون خبر بكلمة دلالتها "الملل".. أورتاغوس ترد على نعيم قاسم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 11:22 صباحاً - علّقت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، والذي أعلن فيه رفض الحزب تسليم سلاحه.

واستخدمت أورتاغوس في ردّها كلمة "تثاؤب" بعدما أعادت نشر منشور تضمّن كلام قاسم، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى أو توضح ما المقصود بها.

وكان قاسم قد قال في كلمة له: "لن نسمح لأحد بنزع سلاح حزب الله وسنواجه من يسعى لذلك".

وفسر البعض كلمة أورتاغوس على أنها دلالة على "الملل" من تصريحات مسؤولي حزب الله المتعلقة بالسلاح، فيما اعتبر آخرون أنها دلاله على أن استمرار وجود السلاح مع الحزب مجرد أوهام.

وفي لقاء خاص مع "دوت الخليج" قبل أيام قالت إورتاغوس إن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله.

وذكرت أورتاغوس أن "لبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الدولي 1701، الذي ينص على نزع سلاح حزب الله على جميع الأراضي اللبنانية".

وأضافت: "نزع سلاح حزب الله هو جزء من سياسة الضغط الأقصى التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على إيران".

وتابعت: "أملنا أن يلتزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. كما أننا نتوقع إصلاحات في لبنان، لكن لصبر إدارة ترامب حدود".

وأردفت قائلة: "هناك فرصة ذهبية للبنان للخروج من أزمته.. والطريقة الوحيدة لذلك هي رفض أي دور لإيران وحلفائها".