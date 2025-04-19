العالم اليوم - تحسبا لعملية برية.. الحوثيون يزرعون ألغاما في الحديدة

انتم الان تتابعون خبر تحسبا لعملية برية.. الحوثيون يزرعون ألغاما في الحديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 10:25 صباحاً - نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر بالحكومة اليمنية قولها إن الطيران العسكري الأميركي ضاعف غاراته على تحصينات الحوثيين وتجمعاتهم في الحديدة غربي اليمن.

وأضافت المصادر أن الغارات تركزت أيضا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في المنطقة.

وتزامنت زيادة الغارات وفق المصادر مع تكثيف الحوثيين لزراعة الألغام في مدينة الحديدة ووسط التجمعات السكانية تحسبا لعملية عسكرية برية من المتوقع أن تخطط القوات الحكومية لتنفيذها بالتنسيق مع الجيش الأميركي لمهاجمة المدينة وانتزاعها من سيطرتهم.

وتابعت المصادر أنه تم تكثيف القصف الجوي الأميركي بالتزامن مع إرسال الحوثيين تعزيزات إضافية إلى خطوط التماس.

وأفادت وسائل إعلام حوثية، الجمعة، بأن حصيلة الغارات الأميركية على ميناء رأس عيسى، الميناء النفطي اليمني المطل على البحر الأحمر، يوم الخميس، ارتفعت إلى 74 قتيلا و171 مصابا.

وأكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي الضربات، لكنها رفضت التعليق عندما تم سؤالها عن الخسائر في صفوف المدنيين.

ونددت إيران وحركة حماس بالضربات الأميركية على اليمن، حيث قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "ندين بأشد العبارات الضربة الجوية الأميركية على ميناء راس عيسى اليمني" معتبرا أنها "دليل على الجرائم العدوانية وانتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لشرعة الأمم المتحدة".

أما حركة حماس فدانت "العدوان الغاشم" بعد الضربات الأميركية على ميناء رأس عيسى.

ورأت حماس في بيان أن "هذا العدوان الغاشم يُعد انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويؤكد استمرار السياسات الأميركية العدوانية التي تستهدف الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة الصهيونية والأميركية في المنطقة".