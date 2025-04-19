العالم اليوم - فيديو.. "حالة طبية" تجبر ترامب على إنهاء مؤتمره الصحفي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 10:25 صباحاً - شهد المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، حدثا مفاجئا، في أعقاب تعرض فتاة صغيرة لحالة طبية طارئة.

وخلال مراسم أداء الدكتور محمد أوز اليمين الدستورية كمدير لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية، في المكتب البيضاوي، أغمي على فتاة صغيرة، الأمر الذي دفع ترامب لإنهاء حديثه للصحفيين الذين كانوا متواجدين في المكان.

ونقل موقع "سي بي إس نيوز" بيانا مقتضبا للبيت الأبيض جاء فيه: "أغمي على أحد ضيوف الدكتور أوز خلال أدائه اليمين الدستورية. يسعدنا أن نعلن أن الفتاة بخير".

وهرع الدكتور أوز الذي كان يقف خلف ترامب، إلى الفتاة الصغيرة التي نهضت بسرعة وأُخرجت من المكتب البيضاوي.

جدير بالذكر أن الدكتور أوز في منصبه الجديد سيدير برنامجي الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الولايات المتحدة.

ويتولى الدكتور أوز المنصب في الوقت الذي يواجه فيه برنامج الرعاية الصحية احتمال تخفيضات كبيرة، حيث يسعى الجمهوريون في الكونغرس إلى خفض الإنفاق لتمويل أجندة ترامب، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017.