العالم اليوم - اكتشاف مقبرة "الأمير الوراثي" بمصر.. وتمثال مهم للملك زوسر

انتم الان تتابعون خبر اكتشاف مقبرة "الأمير الوراثي" بمصر.. وتمثال مهم للملك زوسر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 08:22 صباحاً - أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الجمعة، أن بعثة أثرية مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث اكتشفت مقبرة الأمير (وسر إف رع) ابن الملك (أوسر كاف) أول ملوك الأسرة الخامسة في الدولة القديمة وذلك بمنطقة سقارة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار محمد إسماعيل خالد في بيان إن هذه هي المرة الأولى التي يُعثر فيها على باب وهمي من الجرانيت الوردي بهذه الضخامة، إذ يبلغ ارتفاعه 4 أمتار ونصف المتر وعرضه 1.15 متر.

وأضاف أن الباب مزين بنقوش هيروغليفية توضح اسم الأمير وألقابه والتي من بينها "الأمير الوراثي، وحاكم إقليمي بوتو ونخبت والكاتب الملكي والوزير والقاضي والكاهن المرتل".

وحكم ملوك الأسرة الخامسة مصر نحو 150 عاما من حوالي عام 2494 إلى عام 2345 قبل الميلاد.

وقال عالم الآثار المصري ووزير الآثار السابق زاهي حواس إن البعثة عثرت داخل المقبرة، ولأول مرة، على تمثال للملك زوسر وزوجته وبناته العشر إذ أثبتت الدراسات المبدئية أن هذه التماثيل كانت موجودة داخل غرفة بجوار هرم الملك زوسر المدرج وتم نقل هذه التماثيل إلى مقبرة الأمير (وسر إف رع) خلال العصور المتأخرة.

وأضاف أن البعثة عثرت أيضا على مائدة للقرابين من الجرانيت الأحمر قطرها نحو 92 سنتيمترا وتحمل نصا يسجل قوائم القرابين، وداخل إحدى حجرات المقبرة اكتُشف تمثال ضخم من الجرانيت الأسود بارتفاع 1.17 متر لرجل على صدره نقوش هيروغليفية تحمل اسم صاحبه وألقابه، ويبدو أن صاحب هذا التمثال يعود إلى الأسرة 26 مما يشير إلي أن المقبرة ربما أعيد استخدامها في العصر المتأخر.

وأشار إلى العثور على مدخل آخر للمقبرة من الواجهة الشرقية عليه نقوش لصاحب المقبرة وألقابه وخرطوش الملك (نفر اير كا رع)، كما عثر إلى جهة الشمال "على كشف يعتبر الأول من نوعه في منطقة سقارة حيث عثر على مجموعة من 13 تمثالا من الجرانيت الوردي جالسين على مقعد ذو مسند مرتفع".

كما توجد أيضا رؤوس تماثيل في مستوى أعلى من باقي التماثيل تمثل زوجات صاحب المقبرة جالسات في المنتصف وإلى اليسار تمثالان بدون رأس عثر أمامهما على تمثال آخر من الجرانيت الأسود مقلوب على الوجه بارتفاع حوالي 1.35 متر.

وتعد منطقة سقارة من أثرى المناطق الأثرية في مصر إذ تضم أهرامات عدد من ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة ومقابر كبار شخصيات الدولة القديمة.