العالم اليوم - مدرب برشلونة "غاضب" بعد تقديم موعد مباراة بلد الوليد

انتم الان تتابعون خبر مدرب برشلونة "غاضب" بعد تقديم موعد مباراة بلد الوليد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 04:25 صباحاً - قال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، إنه يرغب في اللقاء بالمسؤولين في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد تقديم موعد مباراة فريقه وهو الأمر الذي وصفه بالمزحة.

وتم تقديم مباراة الفريق أمام بلد الوليد لتقام يوم الثالث من مايو المقبل في التاسعة مساء (السابعة بتوقيت غرينتش)، الأمر الذي يجعل الفريق على بعد 72 ساعة فقط من التحضير لمواجهة إياب دور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي.

ورغم تقديم موعد المباراة لتقام في ذلك الموعد بدلا من الرابع من مايو، يرى فليك أن المباراة كان يجب تقديمها لتقام في موعد مناسب.

وفي حديثه قبل مواجهة فريقه مع سيلتا فيغو السبت، قال فليك: "أريد أن التقي بالشخص المسؤول عن ذلك، بالنسبة لي الأمر مزحة".

وأضاف: "أنه أمر لا يصدق، ليس لدينا وقت للراحة وأريد مناقشة ذلك لأنني لا أملك أي فكرة عن الأمر".

وتابع فليك: "لم أمر بهذا الموقف من قبل، كل بطولة دوري تحرص على راحة الفرق التي تلعب في دوري أبطال أوروبا، خاصة في الدور قبل النهائي".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.