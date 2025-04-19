نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: المحادثات بين أوكرانيا وروسيا "وصلت لذروتها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن محادثات أوكرانيا وروسيا "تصل إلى ذروتها"، مؤكدًا أن لا أحد من الجانبين يتلاعب في مساعيه لإنهاء الحرب.

وجاءت تعليقات ترامب بعد تحذير وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق اليوم الجمعة، من أن الولايات المتحدة قد "تتوقف" عن محاولة تأمين اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إذا لم يحدث أي تقدم في الأيام المقبلة، بعد فشل الجهود على مدار شهور في إنهاء القتال.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "إذا جعل أحد الطرفين الأمور صعبة للغاية، لأي سبب من الأسباب، سنقول لهم أنتم حمقى، وأنتم بلهاء، وسنتجاهل الموضوع ببساطة".

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتلكأ فى المفاوضات، أجاب ترامب: "آمل أن لا يكون كذلك".