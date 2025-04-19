نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يدشن صفحة إلكترونية لتأكيد "حقيقة" تصنيع فيروس كورونا داخل مختبر عالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، صفحة إلكترونية جديدة حول أصول نشأة فيروس كورونا على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يدعم فيها النظرية القائلة بأن "فيروس (كوفيد-19) نشأ داخل مختبر".

وتعرض الصفحة، التي تشبه ملصقا لأحد أفلام هوليوود، بأحرف كبيرة عنوانا للصفحة وهو "تسريب مختبر".، حيث يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واقفا بين الكلمتين بوجه صارم.

وكتب تحت العنوان: "الأصول الحقيقية لكوفيد-19"، وكتبت كلمة "كوفيد -19" بخط اليد.

واتهمت الصفحة وسائل الإعلام والساسة والسلطات الصحية وخبير المناعة الأمريكي البارز والمدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، بنشر النظرية القائلة بأن الفيروس نشأ بشكل طبيعي، زاعمة أيضا أن هناك الكثير من الأدلة على أن "الفيروس نشأ في مختبر في مدينة ووهان الصينية".

يشار إلى أنه، وبعد أكثر من خمس سنوات على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر أم أنه نشأ داخل مختبر في الصين.

كما انتقدت الصفحة أيضا أهم القواعد التي تم اتباعها في فترة التصدي لجائحة كوفيد، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات الوجه وعمليات الإغلاق بزعم أنها خاطئة.