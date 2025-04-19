نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة شرطيين في تبادل لإطلاق النار بالولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وسائل إعلام محلية أمريكية أن ضابطين من الشرطة أصيبا بجروح وقتل مشتبه به خلال تبادل لإطلاق النار في فندق وأجنحة "بجتيل إن" في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

وذكرت مصادر من الشرطة أن الضابطين استجابا لبلاغ عن وجود شخص مشتبه به، وعند وصول الضابطين شرع المشتبه به في إطلاق النار في اتجاههما، فأطلق الشرطيان بدورهما النار عليه.

وأكدت شرطة شمال فولتون، عبر بيان لها، أن تبادل إطلاق للنار بين الشرطة والمشتبه به، أسفر عن مقتل الأخير بعد إصابته بجروح قاتلة أثناء المواجهة، مشيرة إلى أن الضابطين أصيبا في الهجوم وتم نقلهما لتلقي الرعاية الطبية في المستشفى.

ويشار إلى أن الشرطة لم تكشف تفاصيل عن خطورة إصابة الشرطيين، كما نوهت بأن التحقيقات حول ملابسات الحادثة ما زالت جارية لمعرفة الدوافع والأسباب المحتملة وراءها.

