العالم اليوم - "سنتجاهل الأمر".. ترامب يلوّح بإنهاء الوساطة في أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر "سنتجاهل الأمر".. ترامب يلوّح بإنهاء الوساطة في أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أبريل 2025 11:21 مساءً - اتسمت تصريحات الرئيس دونالد ترامب بالغموض بشأن ما إذا كانت هناك مهلة نهائية أميركية لاتفاق محتمل للسلام في أوكرانيا بعد إنذار مستتر أصدره وزير الخارجية ماركو روبيو.

وردا على سؤال في البيت الأبيض الجمعة، قال ترامب إنه يريد أن يرى اتفاقا "في وقت قريب جدا".

ومع ذلك، لم يحدد عدد الأيام التي يعنيها ذلك. وأكد ترامب قائلا: "لا يوجد عدد محدد من الأيام، ولكن بسرعة، نريد إنجاز هذا الاتفاق".

في نفس الوقت، أوضح ترامب أنه ليست لديه مصلحة في مواصلة جهود الوساطة الأميركية إذا كان الطرفان غير مستعدين للتوصل لحل وسط.

وأضاف: "إذا جعل أحد الطرفين الأمور صعبة للغاية، لأي سبب من الأسباب، سنقول لهم أنتم حمقى، وأنتم بلهاء، وسنتجاهل الموضوع ببساطة".

وأوضح الرئيس الأميركي قائلا: "لكن نأمل ألا نضطر إلى فعل ذلك".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيوقف الدعم لأوكرانيا، تجنب ترامب إعطاء إجابة واضحة. وقال إنه لا يزال يؤمن بحل تفاوضي، مؤكدا أن أولويته هي إنهاء الحرب.

واستطرد قائلا إنه يتوقع "حماسا" في المحادثات من كلا الطرفين: روسيا وأوكرانيا.

ورفض ترامب التقييم القائل بأن روسيا ربما تقوم بالتلاعب به، قائلا: 'لا، لا أحد يتلاعب بي".

وكان روبيو قد صرح، في وقت سابق، بأنه إذا لم يتم إحراز تقدم في الأيام المقبلة، فإن الولايات المتحدة قد تعلق جهودها في الوساطة.