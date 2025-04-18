نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون يؤكد أنه سيخفض عدد القوات الأمريكية في سوريا خلال الأشهر المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تعمل على تقليص عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر المقبلة، لكنها وعدت بمواصلة ضرب "إرهابيي داعش المتبقين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أن واشنطن قامت بتتبع معلومات موثوقة تتعلق بهجمات وشيكة محتملة على مواقع يرتادها السياح في سوريا، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: إن تلك الهجمات قد تكون دون سابق إنذار وتستهدف أماكن تشمل مراكز التسوق والفنادق، مضيفة أنه لا ينبغي اعتبار أي جزء من سوريا بمأمن من العنف.

وأصدرت وزارة الخارجية تحذيرا بشأن السفر إلى سوريا وهو المستوى الرابع والذي ينص على منع السفر، وطلبت من مواطنيها عدم التوجه إلى سوريا نظرا للمخاطر الكبيرة التي تشمل الصراع المسلح.