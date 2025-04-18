نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة من ترامب على حائط البراق في القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الجمعة، الحائط الغربي للمسجد الأقصى "حائط البراق"، بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد يوم من وصوله تل أبيب.

وظهر السفير الأمريكي هاكابي في مقطع فيديو، وهو يضع ورقة صغيرة في أحد شقوق الحائط، وقال "إنها رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن كتبها بيده يوم الخميس الماضي، وأرسلني لأضعها هنا نيابة عنه".

وأضاف هاكابي، في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"،: "إنه لشرف لي أن آتي إلى هنا نيابة عن رئيس الولايات المتحدة، وأن أفعل ذلك في عيد الفصح"، مشيرًا إلى أنه يأمل عودة جميع المختطفين الإسرائيليين إلى ديارهم مرة أخرى.

ووصف هاكابي خطوات ترامب تجاه إسرائيل بأنها "إظهار حب استثنائي" لشعب إسرائيل، ومن بين تلك الخطوات الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك الاعتراف بمرتفعات الجولان كجزء من أراضي الدولة العبرية، حسب قوله.