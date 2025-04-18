نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر طبية بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم إلى 50 شهيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية والبرية الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ ساعات دوت الخليج، إلى 50 شهيدًا.

وقتَل الجيش الإسرائيلي 10 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال، بقصف منزل في جباليا شمالي قطاع غزة، كما قتل شخصان وأُصيب 6 آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف خيمتهم بمنطقة "التوام" شمالي القطاع كذلك.

وأعلن الدفاع المدني في غزة الجمعة، "استشهاد 15 شخصا، بينهم عشرة أفراد من عائلة واحدة، في غارتين إسرائيليتين خلال الليل وأفاد بأن طواقمه عثرت على جثامين 10 شهداء بالإضافة إلى العديد من الجرحى في منزل عائلة بركة والمنازل المحيطة به والتي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بني سهيلا بشرق خانيونس".

وقال إن "فرقه انتشلت جثامين خمسة شهداء منهم طفلان وامرأة و18 مصابا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في حي تل الزعتر في مخيم جباليا"، مضيفا أن "خمسة مفقودين آخرين لا يزالون تحت الأنقاض، لا نستطيع الوصول إليهم بسبب عدم توافر معدات وأجهزة لدى طواقمنا".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 51065 شهيدا و116505 إصابات، في ظل تصاعد القصف الجوي والبري، واستمرار استهداف الأحياء السكنية ومراكز الإيواء".

ومنذ استئناف الهجوم الواسع في 18 مارس 2025، سجّلت وزارة الصحة "1691 شهيدا و4464 إصابة، غالبيتهم من النساء والأطفال، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الخدمات الطبية".