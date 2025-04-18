نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بين بلدتي رميش وعيتا الشعب فيجنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بين بلدتي رميش وعيتا الشعب في القطاع الاوسط جنوب لبنان، وسط أنباء عن وقوع اصابات.

واظهر مقطع فيديو كيف أصابت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على الطريق.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في عيترون، مما أدى إلى مقتل شخص.