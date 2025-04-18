نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: نتتبع معلومات موثوقة تتعلق بهجمات وشيكة محتملة على مواقع يرتادها السياح في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء يوم الجمعة، إن واشنطن تقوم بتتبع معلومات موثوقة تتعلق بهجمات وشيكة محتملة على مواقع يرتادها السياح في سوريا.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن تلك الهجمات قد تكون دون سابق إنذار وتستهدف أماكن تشمل مراكز التسوق والفنادق.

وأفادت الوزارة بأنه لا ينبغي اعتبار أي جزء من سوريا بمأمن من العنف.

وطلبت واشنطن من مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا نظرا للمخاطر الكبيرة التي تشمل الصراع المسلح.