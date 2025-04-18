نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية: السلطات الأوروبية تواصل إخافة شعوبها بـ "حرب مزعومة" قادمة مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدير إدارة القضايا الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلنيكوف أن السلطات الأوروبية تواصل إخافة شعوبها بـ "حرب مزعومة" قادمة مع روسيا.

وقال ماسلنيكوف لقناة "روسيا-24" إن السلطات الأوروبية تفرض على المجتمع بشكل مكثف فكرة أن روسيا ستهاجم بالتأكيد إحدى دول حلف "الناتو" خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف: "هذا، إن جاز التعبير، مؤشر على أن لديهم خططا طويلة الأمد لإخافة شعوبهم بالحرب القادمة في أوروبا".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن موسكو لن تهاجم دول حلف "الناتو"، وليس هناك أي معنى في ذلك. مشيرا إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.