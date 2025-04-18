العالم اليوم - أمين عام حزب الله: لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أبريل 2025 09:25 مساءً - أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الجمعة، "رفض حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن "نعطي خيارا للدبلوماسية ولكن هذه الفترة لن تستمر طويلا". وأكد أن "اتفاق وقف النار هو حصرا جنوبي الليطاني".

وقال نعيم قاسم "ملتزمون باتفاق وقف النار مع إسرائيل.. ولن نسمح لأي أحد بنزع سلاحنا وسنواجه من يطلب ذلك".

وأضاف "الحزب لن يسمح لأي أحد بنزع سلاحه وسيواجه من يطلب ذلك والمقاومة في لبنان هي رد فعل على احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية".

وتابع"الاحتلال يواجه من قبل الجيش اللبناني والشعب والمقاومة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لديها أهداف توسعية لاحتلال المزيد من الأراضي في لبنان".

وفي كلمة متلفزة، قال أمين عام حزب الله: "الحزب أبلغ السلطات اللبنانية برفضها البحث في تسليم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل بالكامل من جنوب البلاد (...) وتوقف اعتداءاتها المستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار".

ووصف الأمين العام لحزب الله اتفاق وقف النار مع إسرائيل بالانتصار.