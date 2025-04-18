ترامب: ميلوني كانت رائعة خلال زيارتها للبيت الأبيض وتركت انطباعا مذهلا لدى الجميع

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حماسته لرئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني عقب زيارتها للبيت الأبيض، حيث قال عبر منصة "تروث سوشيال" إن الانطباع الذي تركته لدى الجميع كان مذهلا.

وأفاد ترامب في تدوينته: "كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، رائعة أمس في زيارتها للبيت الأبيض.. إنها تحب بلدها والانطباع الذي تركته لدى الجميع كان رائعا!".

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب قبل دعوة من ميلوني للقيام بزيارة رسمية إلى إيطاليا "في المستقبل القريب للغاية"، علما أن نائب ترامب، جيه دي فانس، في روما حاليا.

واستقبل ترامب ميلوني في البيت الأبيض يوم الخميس، فيما ظهر عليهما ارتفاع الروح المعنوية وتبادل المزاح في مؤتمر صحفي مشترك.

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية على أوجه التشابه بين الحكومتين، بينما أشاد ترامب بميلوني بشدة.

وتطرقت المحادثات الثنائية أيضا إلى مسألة الرسوم الجمركية.

وانتقدت ميلوني كالعديد من القادة الأوروبيين، إعلان ترامب عن رسوم جمركية عقابية جديدة بينما كافحوا لإقامة علاقة جيدة مع الرئيس الأمريكي، واستهدفت الاضطلاع بدور "مشيدة جسور".

وصرح البيت الأبيض بعد الاجتماع بأن "الولايات المتحدة وإيطاليا اتفقتا على العمل لضمان أن تكون التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا مفيدة وعادلة ومتبادلة".