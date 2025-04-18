ترامب لا يستبعد وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستبعد إمكانية وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي وقف تقديم المساعدات العسكرية لكييف إذا انسحبت الولايات المتحدة من مفاوضات السلام: "لا أريد أن أقول ذلك، لأنني أومن أننا قادرون على إنجاز ذلك (تسوية النزاع)".

وقدمت الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم خلال اجتماع في باريس مقترحات لحلفائها حول اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، تتضمن مسودة شروط لوقف القتال وتخفيف العقوبات على موسكو في حال تحقيق هدنة طويلة الأمد.

وأكد المسؤولون الأمريكيون في باريس أنهم يسعون لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا خلال أسابيع. وحسب المصادر، فإن النقاط الرئيسية للمقترح الأمريكي تشمل:

تجميد النزاع فعليا مع بقاء الأراضي التي وصلت إليها القوات الروسية، تحت سيطرة موسكو

تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في حال استمرار الهدنة

رفع طلب أوكرانيا الانضمام لحلف "الناتو" من جدول الأعمال

وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق تسوية النزاع، وتورط دول "الناتو" فيه بشكل مباشر، ولا يساهم في التسوية السلمية للنزاع.