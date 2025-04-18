العالم اليوم - قطر تكشف أجواء اللقاء بين أحمد الشرع والسوداني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أبريل 2025 08:19 مساءً - أكد ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، قام برعاية اللقاء الذي عقد في الدوحة بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني.

وقال الأنصاري إن أمير قطر قام بتلك الخطوة انطلاقا من حرص بلاده على ترسيخ الأخوة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، باعتباره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والنهضة في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها.

وأوضح ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب بين الجانبين، والرغبة الصادقة في دفع مسارات التعاون العربي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

كما عبر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، عن شكر دولة قطر وتقديرها لسوريا والعراق على "تجاوبهما البناء مع هذه المبادرة، وتفاعلهما الإيجابي الذي أسهم في عقد هذا اللقاء الأخوي، معربا عن أمل قطر في أن يثمر عن تفعيل التعاون المشترك والتشاور البناء بين الدولتين الشقيقتين، بما يعود بالنفع على شعبيهما والمنطقة بأسرها".