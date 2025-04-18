للجمعة 72.. آلاف المغاربة يتظاهرون دعماً لغزة

للجمعة 72.. آلاف المغاربة يتظاهرون دعماً لغزةشهدت عدة مدن مغربية، مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة للأسبوع الـ72، تضامنا مع الفلسطينيين وقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة صهيونية متواصلة منذ 18 شهرا.

وأعرب آلاف المشاركين في الوقفات التي نظمتها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، عن رفضهم لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات شفشاون وطنجة ومكناس ، وتاوريرت وأكادير وتازة وجرادة والجديدة.

ورفع المشاركون في هذه الوقفات لافتات تدعم المقاومة الفلسطينية وصمود شعبها.

كما نددوا بسياسة التجويع الممنهج والحصار الذي يتعرض له القطاع.

ويُعتبر المغرب من بين الدول الأكثر نشاطًا في دعم غزة، حيث تشهد شوارعه وجامعاته تظاهرات يومية على مدار 15 شهرًا من العدوان على غزة، وقد تجددت هذه المظاهرات بعد استئناف العدو الصهيوني لحرب الإبادة منذ يوم الثلاثاء 18 مارس . الماضي .