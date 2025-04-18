نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايلاند تعيد 7224 شخصًا تم إطلاق سراحهم في ميانمار إلى بلدانهم الأصلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعادت تايلاند 7224 مواطنًا أجنبيًا تم إطلاق سراحهم في فبراير 2025 من مراكز الاتصال الاحتيالية الموجودة في منطقة الحدود مع ميانمار.

وتم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين وكالات إنفاذ القانون في تايلاند والصين، وبدعم من قوات الأمن في ميانمار.

وقال المدير العام لإدارة الإعلام بوزارة الخارجية التايلاندية نيكونديث فالانغكون في مؤتمر صحفي إن "من إجمالي عدد المفرج عنهم، والذي بلغ 9951 شخصا، عاد 7224 منهم بالفعل إلى ديارهم، فيما يبقى حاليا أكثر من 1700 شخص في ميانمار وسيتم نقلهم قريبا إلى تايلاند لإعادتهم إلى وطنهم".

وأضاف أن "العدد الأكبر من بين العائدين كانوا مواطنين صينيين (5414)، يليهم الإندونيسيون (653) والهنود (581). وفي المجمل، كان من بين المفرج عنهم ممثلون لأكثر من 30 دولة".