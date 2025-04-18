"بلومبرج": واشنطن تعرض تخفيف العقوبات على روسيا ضمن مقترح سلام بشأن أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - قدمت الولايات المتحدة مقترحات لحلفائها حول اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، تتضمن مسودة شروط لوقف القتال وتخفيف العقوبات على موسكو في حال تحقيق هدنة طويلة الأمد.

أفادت بذلك وكالة "بلومبرغ" اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين أوروبيين مطلعين على الموضوع.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة جاءت رغم تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة بأن الإدارة الأمريكية مستعدة "للتراجع" عن جهودها السلامية إذا لم يتم تحقيق تقدم سريع. بينما أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تفاؤله بإمكانية إنهاء النزاع خلال كلمة له في روما اليوم أيضًا.

ووفقا للمسؤولين الأوروبيين، فقد تم عرض ملامح الخطة الأمريكية خلال اجتماع في باريس يوم الخميس، والذي حضره وفدان من أوكرانيا والولايات المتحدة وممثلون عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

أكد المسؤولون الأمريكيون في باريس أنهم يسعون لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا خلال أسابيع.

وحسب المصادر، فإن النقاط الرئيسية للمقترح الأمريكي تشمل:

تجميد النزاع فعليا مع بقاء الأراضي التي وصلت إليها القوات الروسية، تحت سيطرة موسكو

تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في حال استمرار الهدنة

رفع طلب أوكرانيا الانضمام لحلف "الناتو" من جدول الأعمال

ورفضت المصادر تقديم مزيد من التفاصيل بسبب السرية التي تحيط بالمناقشات.

وأوضح أحد المسؤولين أن الخطط التي تحتاج لمزيد من النقاش مع كييف، لن تشكل تسوية نهائية، وأن الحلفاء الأوروبيين لن يعترفوا بسيادة روسيا على الأراضي التي تسيطر عليها.

وشدد المسؤولون على أن المفاوضات لن تكون مجدية ما لم يوافق الكرملين على وقف القتال، وأن توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا من أجل تنفيذ أي اتفاق يعد أمرا بالغ الأهمية.

من جانبه، قال روبيو يوم الجمعة إن الضمانات الأمنية ليست "مطلبا غير قانوني" من أوكرانيا، لكن المفاوضين لم تصل بعد إلى هذا المستوى من التفاصيل.

وفي أعقاب اجتماع باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المرحلة التالية من المناقشات بشأن حل نزاع أوكرانيا ستجري في لندن الأسبوع المقبل.

وبعد محادثة روبيو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس إن ترامب والولايات المتحدة "يريدان إنهاء هذه الحرب وقدما الآن لجميع الأطراف ملامح سلام دائم وطويل الأمد".

وذكرت الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن لافروف أكد خلال المحادثة مع روبيو استعداد موسكو لمواصلة العمل مع الجانب الأمريكي من أجل "معالجة موثوقة للأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".

والخميس قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن "الحديث عن وقف إطلاق في أوكرانيا هذه المرحلة غير واقعي على الإطلاق"، مشيرا إلى أن كييف لم تلتزم بوقف استهداف البنية التحتية للطاقة.