مسؤول في "حزب الله" اللبناني يتحدث عن شروط أساسية لنزع سلاح الحزب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا أن مصطلح "نزع السلاح" ليس مطروحا على الإطلاق، موضحا أن "هذه العبارة يتم الترويج لها من قبل المحرضين على منصات التواصل".

وفي حديث إلى "إذاعة النور" اليوم الجمعة، قال صفا: "لا يوجد شيء اسمه نزع السلاح، ما يوجد فعليا هو ما تحدث عنه الرئيس جوزيف عون في خطاب القسم، أي الاستراتيجية الدفاعية، لكن هناك من يستعجل في تنفيذها على نحو مجتزىء أو خاطئ".

وأوضح صفا أن "رئيس الجمهورية أبلغ بموقف الثنائي، وتحديدا من قبل الرئيس نبيه بري ومن حزب الله، بوضوح: لا يمكن طرح الاستراتيجية الدفاعية بمعزل عن شروط أساسية‏".

وأشار إلى أن "أي بحث في هذه الاستراتيجية لا يمكن أن يتم قبل انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى، ووقف الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية"، لافتا إلى أن "الحديث الجدي يبدأ عندما تطبق إسرائيل النقاط الست التي لطالما طالبت بها الدولة اللبنانية".

ولفت صفا إلى "وجود خلط متعمد أو ناتج عن سوء فهم بين مفهومي الاستراتيجية الدفاعية ونزع السلاح"، موضحا أن "الاستراتيجية الدفاعية هي تصور وطني لكيفية حماية لبنان، لا خطة لتجريد المقاومة من سلاحها أو سلب لبنان عنصر قوته".

وأضاف: "بدل المطالبة بتسليم سلاح المقاومة، المطلوب هو تسليح الجيش اللبناني بمعدات أمريكية أو روسية أو صينية، كي يتمكن من حماية الناس، وهذه هي الاستراتيجية الدفاعية الحقيقية".

وتابع صفا: "المطلوب واقعيا أن يتسلح الجيش ويتعزز موقعه. أما أن تطالبوا بنزع سلاح المقاومة في وقت تستمر فيه الاعتداءات وتغلي فيه المنطقة من كل الجهات، فهذا أمر غير منطقي".

وعن الوضع الأمني، ذكر صفا بسقوط قتلى للجيش اللبناني، وقال: "عندما يسقط قتلى من الجيش وتكون المنطقة كلها تغلي، لا يمكن إلا أن نتمسّك بسلاحنا"، مضيفا: "من يتحدثون عن سلاح الداخل ويتجاهلون أن إسرائيل تشير إلى الصواريخ والمسيّرات، إما أغبياء أو يجهلون طبيعة التهديدات، فالصواريخ هي عنصر الردع الحقيقي، وليست خطرا على الداخل كما يدّعون".

واعتبر صفا أن "الضجة حول السلاح لا تعدو كونها وهما إعلاميا يسوق له بعض الداخل عن جهل أو سوء نية"، مؤكدا برسالة لمواطنين أن "لا تدعوا أحدا يشتت تفكيركم أو يسرق منكم بوصلة المعركة الأساسية".

وختم صفا كلامه برسالة مباشرة إلى المواطنين قائلا: "يا أهلنا يا ناسنا يا أحبتنا، يجب أن يكون عندكم ‏يقين، كما كنتم دائما ثابتين، يجب أن تبقوا كذلك".