نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة أطباء السودان: مقتل أكثر من 230 طبيبا واغتصاب 9 طبيبات بولاية الجزيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بمقتل "أكثر من 230 طبيبا واغتصاب 9 طبيبات بولاية الجزيرة، على يد قوات الدعم السريع".

وقالت عضو اللجنة التمهيدية – فرعية خصوصي أم درمان، أديبة إبراهيم السيد، إن "اللجنة رصدت مقتل أكثر من 230 طبيبا، إضافة إلى اغتصاب 9 طبيبات واختطاف طبيبتين أثناء دخول قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة".

وأكدت "اعتقال الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لأكثر من 30 طبيبا، واختطاف أكثر من 20 آخرين، لا تعلم اللجنة حتى مكان وجودهم".

وأوضحت أن "نحو 8 آلاف طبيب هاجروا أو نزحوا، ما تسبب في انعدام الكوادر الطبية والصحية، إلى جانب إغلاق نحو 85% من المستشفيات والمراكز الصحية، مما أدى إلى انتشار الأمراض وازدحام المرضى في بعض المرافق العاملة".

هذا وتجددت الاشتباكات بشكل عنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان حيث أدت المواجهات إلى مقتل العديد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.