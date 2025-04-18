نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يكشف حجم الخسائر المادية للحرب في يومها الـ560 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشر ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الجمعة تحديثا لأهم إحصائيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي دخلت يومها الـ560 على التوالي.

وبحسب إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فقد عكست حصيلة الحرب الإجمالية من ضحايا ودمار حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكاانت على النحو التالي:

إحصائيات عامة..

560 يوما من الحرب

أكثر من 12،000 مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين.

أكثر من 62،000 قتيل ومفقود، بينهم أكثر من 11،000 مفقود لم يصلوا إلى المستشفيات أو مصيرهم لا يزال مجهولا.

51،065 قتيلا وصلوا إلى المستشفيات، وفقا لوزارة الصحة.

2،172 عائلة فلسطينية تم إبادتها بالكامل، ليتم محوها من السجل المدني، مع قتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة (أكثر من 6،180 قتيلا).

أكثر من 5،070 عائلة فقدت جميع أفرادها باستثناء فرد واحد فقط، ليتجاوز عدد الضحايا من هذه العائلات 9،280 قتيلا.

أكثر من 18،000 طفل قتلتهم القوات الإسرائيلية.

281 رضيعا ولدوا وقتلوا خلال الحرب.

892 طفلا قتلوا وهم دون العام الأول من العمر.

52 شخصا فقدوا حياتهم بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، غالبيتهم من الأطفال.

17 شخصا ماتوا نتيجة البرد القارس في خيام النزوح، بينهم 14 طفلا.

أأكثر من 12،400 امرأة قتلت برصاص االقوات الإسرئيلية.

استهداف الطواقم الطبية والإعلامية

1،402 قتيلا من الطواقم الطبية قتلتهم القوات الإسرائيلية.

113 قتيلا من الدفاع المدني.

211 صحفيا استهدفتهم القوات الإسرائيلية ما أسفر عن مقتلهم.

748 قتيلا من شرطة وعناصر تأمين المساعدات.

جرائم ومقابر جماعية

7 مقابر جماعية أقامتها القوات الإسرائيلية داخل المستشفيات.

529 قتيلا تم انتشالهم من هذه المقابر الجماعية.

الجرحى والمصابون

116،505 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات.

17،000 جريحا بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.

4،700 حالة بتر، منها 18% من الأطفال.

أوضاع النازحين..

كثر من 2 مليون نازح في القطاع.

111،000 خيمة أصبحت غير صالحة للسكن.

280،000 أسرة تحتاج إلى إيواء بعد تدمير منازلهم.

تدمير البنية التحتية

165،000 وحدة سكنية دمرت بالكامل.

115،000 وحدة سكنية دمرت بشكل بليغ وغير صالحة للسكن.

200،000 وحدة سكنية تعرضت لأضرار جزئية.

أكثر من 100،000 طن متفجرات ألقيت على المدنيين.

التعليم تحت القصف

142 مدرسة وجامعة دمرت بالكامل.

364 مؤسسة تعليمية دمرت جزئيا.

13،000 طالبا وطالبة قتلوا.

785،000 طالبا وطالبة حرموا من التعليم.

800 معلما قتلوا خلال الحرب.

الصحة والخدمات الأساسية

38 مستشفى دمرت أو أخرجت عن الخدمة.

81 مركزا صحيا أخرج عن الخدمة.

144 سيارة إسعاف دمرت.

الخسائر الاقتصادية والبنية التحتية

أكثر من 42 مليار دولار خسائر مباشرة جراء الحرب.

أكثر من 88% نسبة الدمار الذي أحدثته الحرب في غزة.

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.