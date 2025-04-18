نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام" تعلن عن عملية نوعية ضد قوة إسرائيلية جنوب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها نفذت عملية نوعية استهدفت قوة إسرائيلية خاصة بمنطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت "القسام" في بيان اليوم الجمعة: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استدراج قوة صهيونية قرب عين نفق مفخخة وفور وصول أفراد القوة للمكان ونزول عدد من الجنود للداخل تم تفجير عين النفق بعدد من العبوات الناسفة وأوقعوا عددا من أفراد القوة بين قتيل وجريح عصر أول أمس الأربعاء في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع".

ومن جهته، بث الإعلام العبري بالتزامن مع إعلان "القسام"، فيديو لأول مرة يظهر محاولات من فرق الإنقاذ لعلاج جنود مصابين في معارك خان يونس بقطاع غزة.

ونشر إعلام المقاومة الفلسطينية على "تلغرام" بيان اليوم الجمعة أشار فيه إلى أن "كتائب القسام استهدفت 3 جرافات عسكرية صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" وعبوة برميلية أمس الخميس في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس".

كما نشر الإعلام الحربي لـ "سرايا القدس" اليوم الجمعة، مشاهد قال إنها من "استهداف عناصرها لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في مدينة رفح بعدد من قذائف الهاون وصواريخ (107)".