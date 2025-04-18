العالم اليوم - عضو بالكونغرس في سوريا: ننظر لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أبريل 2025 05:19 مساءً - في حديث لسكاي نيوز عربية، قال عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز إن الأنظار تتجه إلى سوريا نظرا لاهتمام ترامب بتوسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية".

جاء ذلك بعد وصول وفد من الكونغرس الأميركي إلى العاصمة السورية دمشق الجمعة في زيارة رسمية للبلاد هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وحسب المصدر يضم الوفد النائب كوري ميلز، عضو لجنة الشؤون الخارجية، والنائب مارلين ستوتزمان، عضو لجنتي الخدمات المالية والميزانية في مجلس النواب الأميركي.

زيارة لفهم احتياجات سوريا

وقال ميلز الجمعة لسكاي نيوز عربية إن اجتماعات المسولين الأميركيين مع الرئيس الشرع والحكومة السورية هدفها فهم احتياجات السوريين بشكل أفضل.

وشدد: "نحن هنا في سوريا لمعرفة ما تحتاجه البلاد تحديدا، ليس فقط للمساعدة في تحقيق الاستقرار، بل أيضا للنظر في النمو الاقتصادي والتجاري. نبحث عن سبل للمساعدة في فهم أساسيات القضايا والمساعدة في قضايا المقاتلين الأجانب، ليس المساعدة في تقديم المشورة، ولكن أيضا لنتمكن من نقل هذه القضية إلى حلفائنا، ولنتمكن من نقلها إلى جهات أخرى في المنطقة ترغب في تقديم دعم مستمر".

وأضاف: " كما تعلمون، لطالما أكد رئيس الولايات المتحدة أن استقرار الشرق الأوسط جزء مهم بالنسبة له. توسيع اتفاق إبراهيم للسلام وتطبيع العلاقات جزء مهم بالنسبة له. ولذلك أعتقد أن الكثير من الأنظار تتجه نحو سوريا".

وقال ميلز إن الكثير من الناس "يريدون معرفة ما سيحدث لسوريا بعد نظام الأسد، وما سيحدث في سوريا من أجل حكومة حرة منتخبة ديمقراطيا".

وأكد أن للرئيس الأميركي دونالد ترامب "الكلمة الفصل" فيما يتعلق بإلغاء العقوبات عن سوريا.

وتهدف زيارة الوفد إلى تقييم الوضع الراهن في سورية، واستكشاف آفاق تعزيز العلاقات السورية الأميركية. وسيبحث النائبان سبل دعم الدبلوماسية الإقليمية، ومراجعة الأثر الإنساني والاقتصادي للعقوبات الأميركية المفروضة على سورية.