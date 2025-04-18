نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 34 فلسطينيًا بغارات إسرائيلية منذ فجر اليوم بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT اليوم الجمعة في قطاع غزة، بمقتل 34 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق عدة متفرقة في القطاع منذ فجر اليوم.

وقال المراسل إن 6 فلسطينيين بينهم طفل قتلوا جراء قصف الجيش الإسرائيلي لصالون حلاقة وسط خان يونس، وعرف منهم: الطفل عثمان بلال فسفوس، فادي عثمان شبير، حذيفة عثمان شبير، بسام باسل عبد الكريم برهوم.

وكان المراسل، أفاد اليوم الجمعة، بانتشال 10 قتلى بينهم أطفال قضوا بقصف إسرائيلي على منزل لعائلة "بركة" في منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، أفيد عن مقتل فلسطينية في قصف إسرائيلي على بلدة النصر شمال شرقي رفح.

وقتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في شارع السكة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، شمال القطاع.

كذلك، أفيد بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة التوام شمال القطاع.

في غضون ذلك، حذر الدفاع المدني في غزة من توقف سياراته عن العمل في محافظات قطاع غزة لعدم توفر الوقود، وقال إن طواقمه لن تستطيع خلال أيام الاستجابة للتدخلات الإنسانية إذا استمر منع إدخال الوقود.