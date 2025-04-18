نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3600 طفل يعانون من سوء التغذية في غزة وسط دعوات عاجلة لفتح المعابر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تدهور خطير في الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية.

وبحسب بيان مكتب الأمم المتحدة فقد ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية إلى 3600 طفل، مقارنة بـ2000 طفل فقط خلال الشهر الماضي.

ويأتي هذا التفاقم في ظل استمرار الإغلاق الإسرائيلي الكامل للقطاع منذ الثاني من مارس الماضي، والذي أوقف دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية.

ووتواجه الأمهات والأطفال في غزة معاناة يومية نتيجة النقص الحاد في الإمدادات الأساسية، وقد أعربت الأمهات عن صعوبة توفير الغذاء أو الحليب لأطفالهن بسبب الأوضاع القاسية.

وفي مخيمات النزوح المؤقتة في خان يونس، تعاني الأسر النازحة من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض بين الأطفال.

وأشار بين الأمم المتحدة إلى أن جمعية أرض الإنسان الفلسطينية أنشأت بتمويل من "صندوق المساعدات الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة" في محاولة للتخفيف من الأزمة، مركزا في خان يونس لعلاج سوء التغذية.

وأوضح البيان أن المركز يستقبل يوميا ما بين 50 إلى 60 امرأة مع أطفالهن، ويشهد زيادة بنسبة 20% في عدد الحالات التي تخضع للفحص.

ومع ذلك، أكدت المتحدثة باسم أوتشا في غزة، أولغا تشيريفكو، أن هذه الجهود ليست كافية دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، مشددة على ضرورة إعادة فتح المعابر وتحسين ظروف الحياة لتوفير الغذاء المناسب للسكان.

وحذرت تشيريفكو من أن استمرار إغلاق المعابر للأسبوع السابع على التوالي يزيد من تفاقم معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال، ويهدد بانهيار الخدمات المنقذة للحياة.

وأكدت أن الوضع أصبح ملحًا للغاية، داعية إلى التحرك الفوري لتجنب كارثة إنسانية أكبر.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن 1.9 مليون شخص تشردوا قسريًا وسط قصف وخوف وخسارة في قطاع غزة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد حذر من تعرض القطاع "لأشد أزمة إنسانية" منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وأفاد بيان صادر الاثنين 14 أبريل بأن الوضع الإنساني في غزة يعد "الأسوأ" منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مع استمرار منع دخول المساعدات إلى القطاع، وأن آخر مرة سمحت فيها إسرائيل بدخول أي إمدادات عبر المعابر إلى غزة كانت بتاريخ 2 مارس مما يعد أطول فترة توقف للإمدادات حتى الآن.