نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان أمريكي إيطالي مشترك حول تسوية الأزمة في أوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعربت الولايات المتحدة وإيطاليا في بيان مشترك عن دعمهما لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدتين على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم.

وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض: "تؤكد الولايات المتحدة وإيطاليا على ضرورة انتهاء الحرب في أوكرانيا وتدعمان بشكل كامل قيادة الرئيس ترامب في تحقيق وقف إطلاق النار وضمان سلام عادل ومستدام".

وصدر البيان عقب الاجتماع الرسمي الأول لترامب مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والذي عقد في 17 أبريل في واشنطن.

وأكد ترامب وميلوني عزمهما على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، فضلا عن التزامهما المشترك بأهداف حلف شمال الأطلسي.

يوم الخميس، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في واشنطن، تناولت فرص التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل التوترات المستمرة حول السياسات الجمركية.

وميلوني كانت أول زعيم دولة أوروبية تصل إلى واشنطن بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات الأوروبية، وهي تسعى بذلك إلى لعب دور الوسيط بين بروكسل وواشنطن، وسط مخاوف من التأثير الاقتصادي العالمي للسياسات الحمائية التي ينتهجها ترامب